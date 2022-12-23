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    Şanlıurfa’da DBP il eş başkanı ve parti yöneticisine terör gözaltısı

    Şanlıurfa'da terör soruşturması kapsamında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Eş Başkanı Hidayet Enmek ve parti yöneticisi Rabia Aslan, gözaltına alındı.
    • 23.12.2022 - 13:16
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    Şanlıurfa’da DBP il eş başkanı ve parti yöneticisine terör gözaltısı

    Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Eş Başkanı Hidayet Enmek ile parti yöneticilerinden Rabia Aslan'ı adreslerine operasyon düzenledi.

    Terörden gözaltına alındılar

    Operasyonda Hidayet Enmek ile Rabia Aslan gözaltına alındı.

    DHA'nın haberine göre Enmek ve Aslan, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

     

     


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