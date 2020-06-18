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    Şanlıurfa'da bir evin altından tarihi eserler çıktı

    Bodrum katında kaçak kazı yapıldığı bilgisi alan jandarma, baskına gitti. Tarihi eserlere el konulurken, ev sahibi aranıyor.
    • DHA
    • 18.06.2020 - 17:15
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    Şanlıurfa'da bir evin altından tarihi eserler çıktı

    Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kişinin evinin altında kaçak kazı yaptığı bilgisinden hareketle eve baskına giden jandarma, birçok tarihi eseri ele geçirdi.

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evde yaptığı arama sonucunda 157 esere el koydu.

    HEPSİ TARİHİ ESER

    Aramada ortaya çıkan ve tarihi eser niteliği taşıyan 7 yüzük, 3 sikke, 1 bakır tas, 3 heykel, 2 bakır ibrik, 141 obje ile 3 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği ele geçirildi.

    EV SAHİBİ ARANIYOR

    Ev sahibi M.S.'nin yakalanması için çalışma başlatılırken, el konulan tarihi eserler ise müze müdürlüğüne teslim edildi.

    Evin bodrum katında kaçak kazı; tarihi eserler ele geçirildi -1

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