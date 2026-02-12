Şanlıurfa'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan adam öldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şanlıurfa, infaz gibi bir cinayete sahne oldu.

Cinayet, gece saatlerinde Denizbacı Mahallesi'nde meydana geldi.

YARDIM İÇİN GİTTİ, SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Evinin önünde kaputu açık bir araç gören Hüseyin Yıldırım, arızalandığını düşünerek yanına gittiğinde silahlı saldırıya uğradı.

Yıldırım'ı kanlar içinde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hüseyin Yıldırım’ın cansız bedeni otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Jandarma saldırıyı gerçekleştirip otomobille bölgeden ayrılan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.