Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

İHA
Siverek-Diyarbakır karayolu 25’nci kilometresinde, Mehmet K. idaresindeki 09 K 9224 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek takta attı.
1 kişi yaşamını yitirdi
Kazada Şiyar Bakan olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile Zeliha K. ve Ali S. yaralandı.
3 yaralı hastaneye kaldırıldı
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazada ölen Bakan’ın naaşı Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.