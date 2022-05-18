Şanlıurfa'da fırtınanın yıktığı 144 elektrik direği yenilendi

Şanlıurfa'da önceki gün fırtına nedeniyle yıkılan ve kesintiye yol açan 244 mahalledeki 144 elektrik direği Dicle Elektrik ekipleri tarafından kısa sürede yenilenerek yeniden elektrik sağlandı.

Şanlıurfa’nın merkeze bağlı kırsal mahallelerin yanı sıra Akçakale, Viranşehir, Hilvan, Siverek ve Suruç ilçelerinde 244 ayrı mahallede 5’i demir, 139’u ise ağaç olmak üzere toplam 144 elektrik direği sağanak yağmur ve ardından baş gösteren fırtına nedeniyle devrildi.

12 bin 389 abone elektriksiz kaldı

Yıkılan direkler nedeniyle iletim hatları da kopunca söz konusu bölgelerde 12 bin 389 abone elektriksiz kaldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaşanan doğal afet sırasında merkeze bağlı 13 kırsal mahallede 8, Akçakale’deki 21 mahallede 10, Hilvan’daki 39 mahallede 77, Siverek’te 26 mahallede 15, Suruç’ta 1 mahallede 3 ve Viranşehir’de 144 mahallede 31 elektrik direği etkilendi.

Kriz masası oluşturuldu

Olumsuz hava koşullarının Şanlıurfa’daki elektrik şebekesinde meydana getirdiği tahribat üzerine Dicle Elektrik tarafından acil bir kriz masası oluşturuldu.

Genel Müdürlük ve İl Müdürlüğü yetkililerinin koordinasyonunda harekete geçen saha ekipleri, hızla çalışmalara koyuldu. Çalışmalar sırasında merkezdeki ve fırtınadan etkilenmeyen ilçelerdeki diğer ekipler doğal afet yaşanan yerlerdeki çalışmalara destek verdi.

Devrilen direkler yenilendi

Yapılan organize çalışma ile vinçler de devreye sokuldu ve yıkılan direkler yenileriyle değiştirildi. Kopan iletim hatları ise onarılarak yeniden elektrik enerjisi verildi.