DHA
Şanlıurfa'da yaşanılan gasp olayında kan aktı..
Atatürk Bulvarı'ndaki alışveriş merkezinin parkında meydana gelen olayda, kimlikleri öğrenilemeyen 3 kişi, parkta oturan 2 çocuğun yanına gelip cep telefonlarını istedi.
Döverek bıçaklanan gençler gasbedildi
Telefonlarını vermeyen çocuklarla şüpheliler arasında tartışma çıktı. Şüpheliler, çocukların elindeki cep telefonlarını zorla almaya çalıştı.
Şüpheliler, kendilerine karşı koyan çocukları dövüp, bacaklarından bıçaklayıp cep telefonlarını gasbederek kaçtı.
Yaralanan çocuklar hastaneye kaldırıldı
Yaşananlar, olay yerindeki kişilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavgada yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.
İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.