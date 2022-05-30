Şanlıurfa’da genç milli tekvandocu kalbine yenildi
Kalp krizi geçiren 20 yaşındaki Tekvando Milli Takımı sporcusu Osman Kaplan, yaşamını yitirdi.
- 30.05.2022 - 22:32
Milli Takım ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor’da forma giyen Osman Kaplan (20), arkadaşlarıyla dolaştığı sırada aniden fenalaştı.
Müdahaleye rağmen kurtarılamadı
İHA'nın haberine göre; 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Kaplan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Ölüm nedeni kalp krizi
Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Kaplan’ın cenazesi, yarın yapılacak törenin ardından Şanlıurfa’da defnedilecek.