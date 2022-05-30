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    Şanlıurfa’da genç milli tekvandocu kalbine yenildi

    Kalp krizi geçiren 20 yaşındaki Tekvando Milli Takımı sporcusu Osman Kaplan, yaşamını yitirdi.
    • 30.05.2022 - 22:32
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    Şanlıurfa’da genç milli tekvandocu kalbine yenildi

    Milli Takım ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor’da forma giyen Osman Kaplan (20), arkadaşlarıyla dolaştığı sırada aniden fenalaştı.

    Müdahaleye rağmen kurtarılamadı

    İHA'nın haberine göre; 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Kaplan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Ölüm nedeni kalp krizi

    Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Kaplan’ın cenazesi, yarın yapılacak törenin ardından Şanlıurfa’da defnedilecek.

    Şanlıurfa’da genç milli tekvandocu kalbine yenildi #1


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