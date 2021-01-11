Şanlıurfa'da aranan FETÖ firarisi, operasyon ile evindeki gizli bölmede yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlara devam ediyor.

3 YILDIR FİRARİ DURUMDAYDI

ByLock isimli program kullanıcısı olduğu tespit edilen ve 3 yıldır firari durumda bulunan Z.T. isimli kadın, ikamet ettiği evde yapılan aramada yatak odasında yapılmış gizli bölge içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şahıs hakkında işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Şanlıurfa'da gizli bölmeden FETÖ'cü çıktı ViDEO