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    Şanlıurfa'da gümrükte 21 kaçak cep telefonu ele geçirildi

    Gümrük kapısından geçen bir otomobile arama yapıldı. Yapılan aramada, otomobilin içerisinden 21 adet kaçak cep telefonu çıktı. Sürücü gözaltına alındı.
    • DHA
    • 13.08.2020 - 17:37
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    Şanlıurfa'da gümrükte 21 kaçak cep telefonu ele geçirildi

    Şanlıurfa Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapan bir aracı durdurdu.

    21 ADET TELEFON ÇIKTI

    Plakası ve sürücünün ismi açıklanmayan otomobilde arama yapan ekipler, otomobilin motor kısmına gizlenmiş 21 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Sürücü, gözaltına alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

    Şanlıurfa da gümrükte 21 kaçak cep telefonu ele geçirildi #1

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