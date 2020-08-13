Şanlıurfa'da gümrükte 21 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Gümrük kapısından geçen bir otomobile arama yapıldı. Yapılan aramada, otomobilin içerisinden 21 adet kaçak cep telefonu çıktı. Sürücü gözaltına alındı.
- DHA
- 13.08.2020 - 17:37
Şanlıurfa Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapan bir aracı durdurdu.
21 ADET TELEFON ÇIKTI
Plakası ve sürücünün ismi açıklanmayan otomobilde arama yapan ekipler, otomobilin motor kısmına gizlenmiş 21 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
GÖZALTINA ALINDI
Sürücü, gözaltına alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.