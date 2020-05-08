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    Şanlıurfa'da gürültü kavgasında 5 kişi yaralandı

    Gürültü yaptıkları nedeniyle binada oturanlar ile iş yeri çalışanları arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 08.05.2020 - 15:44
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    Şanlıurfa'da gürültü kavgasında 5 kişi yaralandı

    Şanlıurfa'da Paşabağı Mahallesi'nde bir apartmanın altında araç ekspertizi hizmeti veren iş yerinin çalışanlarıyla, binada oturanlar arasında gürültü yaptıkları nedeniyle tartışma çıktı.

    Tartışma büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

    5 KİŞİ YARALANDI, 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Olay yerine gelen polis ekiplerinin havaya ateş açması sonucu gruplar ayrıldı.

    Kavgada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Polisler de kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

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