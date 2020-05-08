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- Şanlıurfa'da gürültü kavgasında 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da gürültü kavgasında 5 kişi yaralandı
Gürültü yaptıkları nedeniyle binada oturanlar ile iş yeri çalışanları arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı.
- AA
- 08.05.2020 - 15:44
Şanlıurfa'da Paşabağı Mahallesi'nde bir apartmanın altında araç ekspertizi hizmeti veren iş yerinin çalışanlarıyla, binada oturanlar arasında gürültü yaptıkları nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
5 KİŞİ YARALANDI, 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olay yerine gelen polis ekiplerinin havaya ateş açması sonucu gruplar ayrıldı.
Kavgada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polisler de kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.