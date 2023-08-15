Şanlıurfa'da hasarlı bina ıslık sesiyle yıkıldı Şanlıurfa’da depremden ağır hasar gören 7 katlı binanın ıslık sesiyle yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İHA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin vurduğu kentlerde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bir yandan enkazlar kaldırılırken bir yandan da hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

Çalışmaların sürdüğü kentlerden biri de Şanlıurfa.

Haliliye ilçesindeki Şair Şevket Mahallesi'nde ağır hasar görünce tahliye edilen 7 katlı bina için yıkım çalışması başlatıldı.

Islık sesiyle yıkıldı

Bölgede önlem alınmasının ardından iş makineleriyle kolonları zayıflatılan bina, bir vatandaşın ıslık çalmaya başlamasıyla yıkıldı.

Ortalığın toz bulutuyla kaplandığı yıkım, cep telefonu kamerasına yansıdı.