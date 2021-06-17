Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan hastanenin kanalizasyon hattında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 3 işçi, yaralı olarak kurtarıldı.

Akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan hastane inşaatında yaşandı. İddiaya göre, hastanenin kanalizasyon hattında çalışma yapıldığı sırada göçük meydana geldi.

GÖÇÜKTE 3 İŞÇİ TOPRAK ALTINDA KALDI

Göçük nedeniyle 3 işçi toprak altında kaldı. İşçileri kurtarmak için bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, toprak altında kalan işçileri kurtarmak için zamanla yarıştı.

İŞÇİLER EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDI

Ekiplerin çalışması sonucu her iki işçi de yaralı olarak kurtarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı işçiler tedavi altına alındı. Göçüğün işçilerin kanalizasyon borusu döşediği sırada yaşandığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da hastane kanalizasyon hattında göçük VİDEO