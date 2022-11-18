Şanlıurfa'da hastanede kavga: Serumun demir çubuklarıyla birbirlerine saldırdılar
Şanlıurfa'da, hastanede husumetli 2 grup arasında çıkan, serum takılan demir çubukların da kullanıldığı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
- 18.11.2022 - 11:14
- Güncelleme : 18.11.2022 - 11:29
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana gelen olayda, husumetli 2 grup hastane koridorunda karşılaştı.
Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Serumun demir çubuklarıyla birbirlerine saldırdılar
DHA'nın haberine göre, serum takılan demir çubuklarla birbirlerine vuran tarafları, hastane personeli ayırdı.
Cep telefonu kamerasıyla da görüntülenen kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'da hastanede kavga: Serumun demir çubuklarıyla birbirlerine saldırdılar ViDEO