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    Şanlıurfa'da hastanede kavga: Serumun demir çubuklarıyla birbirlerine saldırdılar

    Şanlıurfa'da, hastanede husumetli 2 grup arasında çıkan, serum takılan demir çubukların da kullanıldığı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 18.11.2022 - 11:14
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 11:29
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    Şanlıurfa'da hastanede kavga: Serumun demir çubuklarıyla birbirlerine saldırdılar

    Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana gelen olayda, husumetli 2 grup hastane koridorunda karşılaştı.

    Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Serumun demir çubuklarıyla birbirlerine saldırdılar

    DHA'nın haberine göre, serum takılan demir çubuklarla birbirlerine vuran tarafları, hastane personeli ayırdı.

    Cep telefonu kamerasıyla da görüntülenen kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa'da hastanede kavga: Serumun demir çubuklarıyla birbirlerine saldırdılar ViDEO

    Şanlıurfa da hastanede kavga: Serumun demir çubuklarıyla birbirlerine saldırdılar #1

    Şanlıurfa da hastanede kavga: Serumun demir çubuklarıyla birbirlerine saldırdılar #2

    Şanlıurfa da hastanede kavga: Serumun demir çubuklarıyla birbirlerine saldırdılar #3

    Şanlıurfa da hastanede kavga: Serumun demir çubuklarıyla birbirlerine saldırdılar #4

    Şanlıurfa da hastanede kavga: Serumun demir çubuklarıyla birbirlerine saldırdılar #5

    Şanlıurfa da hastanede kavga: Serumun demir çubuklarıyla birbirlerine saldırdılar #6

    Şanlıurfa da hastanede kavga: Serumun demir çubuklarıyla birbirlerine saldırdılar #7


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