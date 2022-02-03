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    Şanlıurfa'da hırsızlar mahalle sakinlerini ağlattı

    Kenti mesken haline getiren hırsızlar, vatandaşları bıktırdı. Her şeyleri çalınan Şanlıurfalılar dertlerini ağlayarak anlattı.
    • İHA
    • 03.02.2022 - 18:50
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    Şanlıurfa'da hırsızlar mahalle sakinlerini ağlattı

    Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Dede Osman Mahallesi'nde sık sık hırsızlık olayları yaşanıyor.

    Vatandaşlardan çekinmeyen hırsızlar, gündüz gözüyle bile hırsızlık yapıyor.

    MAHALLELİ AĞLAYARAK İSYAN ETTİ

    Evlerindeki su borularından elektrik kablolarına, devletin yardım kolilerinden yardım kömürlerine; isottan elektronik cihazlara kadar her şeyleri çalınan mağdurlar gözyaşları döktü.

    Şanlıurfa da hırsızlar mahalle sakinlerini ağlattı #1

    "YATAĞIMIZA KADAR GELİR OLDULAR"

    Devletten aldığı yardım kolilerini hırsızlara kaptıran Zeliha Koparan, "Yatağımıza kadar gelip çalıyorlar, devlet bize yardım paketi veriyor o paketleri bile çalıyorlar. Belediye bize kömür dağıttı onları da çaldılar. Biraz bana hayır yapılan isot vardı onu da çaldılar. Sık sık geliyorlar, her gün geliyorlar, çok korkuyoruz yeter artık." şeklinde konuştu.

    Şanlıurfa’da hırsızlar mahalle sakinlerini ağlattı VİDEO

    "KAPILARA DUVAR ÖRMEYE BAŞLADIK"

    Hırsızlık olayına çözüm arayan Dede Osman Mahalle Muhtarı Ramazan Derin de "Bu mahalledeki hırsızlık olayları çoğalmaya başladı, madde bağımlıları çoğalmaya başladı. Ben yetkililerle görüştüm nedense bizim mahallede hiçbir şey yapılmıyor. Bekçilerimiz vardı onları da aldılar. Mahallede olan hırsızlık şu an hiçbir yerde yok. Ben kendi imkanlarımla kapıların yerine duvar örüyorum. Direğe tırmanarak eve giriyorlardı. Tırmanmasınlar diye demir direklere kendi imkanlarımızla beton döktük." dedi.

    NÖBET TUTMAYA BAŞLADILAR

    Çaresiz vatandaşlar, evlerindeki eşyalarının çalınmaması için uyumadan sırayla nöbet tuttuklarını da belirtti.

    Şanlıurfa da hırsızlar mahalle sakinlerini ağlattı #2

    Şanlıurfa da hırsızlar mahalle sakinlerini ağlattı #3

    Şanlıurfa da hırsızlar mahalle sakinlerini ağlattı #4

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