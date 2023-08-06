Şanlıurfa’da husumetliler arasında taşlı, sopalı kavga yaşandı Şanlıurfa’da iki grup arasında yaşanan taşlı, sopalı kavga kameralara yansıdı. Araçlarına binerek uzaklaşan tarafların ardından kavga sona erdi.

İHA

Şanlıurfa'da gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Karşıyaka Mahallesinde yaşandı.

Husumetliler taşlı, sopalı kavga etti

Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup kavga etti. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavga meydan savaşını aratmadı.

Uzun süre birbirlerine sopalarla vuran şahısları kimse ayıramadı. Taraflardan biri, araca binip uzaklaşmaya çalıştı.

Taraflar araçlarına binip uzaklaştı

Araca binen şahıslar taş yağmuruna tutuldu. Kavga, bir tarafın araçlarına binerek uzaklaşmasından sonra sona erdi.