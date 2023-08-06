Şanlıurfa’da husumetliler arasında taşlı, sopalı kavga yaşandı
İHA

Şanlıurfa'da gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Karşıyaka Mahallesinde yaşandı.

Husumetliler taşlı, sopalı kavga etti

Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup etti. ve sopaların da kullanıldığı kavga meydan savaşını aratmadı.

Uzun süre birbirlerine sopalarla vuran şahısları kimse ayıramadı. Taraflardan biri, araca binip uzaklaşmaya çalıştı.

Şanlıurfa’da husumetliler arasında taşlı, sopalı kavga yaşandı

Taraflar araçlarına binip uzaklaştı

Araca binen şahıslar taş yağmuruna tutuldu. Kavga, bir tarafın araçlarına binerek uzaklaşmasından sonra sona erdi.