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- Şanlıurfa'da iki aile arasında arazi kavgası: 7 yaralı
Şanlıurfa'da iki aile arasında arazi kavgası: 7 yaralı
İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralanırken, kavgaya karıştığı belirlenen 8 kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 07.05.2020 - 15:09
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Aile yakınlarınında dahil olduğu tartışma büyüyerek kavgaya bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
7 KİŞİ YARALANDI, 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 7 kişi, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Mahallede güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise kavgaya karıştığı belirlenen 8 kişiyi gözaltına aldı.