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    Şanlıurfa'da iki aile arasında arazi kavgası: 7 yaralı

    İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralanırken, kavgaya karıştığı belirlenen 8 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 07.05.2020 - 15:09
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    Şanlıurfa'da iki aile arasında arazi kavgası: 7 yaralı

    Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

    Aile yakınlarınında dahil olduğu tartışma büyüyerek kavgaya bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

    7 KİŞİ YARALANDI, 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kavgada yaralanan  7 kişi, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

    Mahallede güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise kavgaya karıştığı belirlenen 8 kişiyi gözaltına aldı.

    Şanlıurfa'da iki aile arasında arazi kavgası: 7 yaralı

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