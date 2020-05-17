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    Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

    Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
    • AA
    • 17.05.2020 - 23:31
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    Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

    M.C'nin kullandığı 34 BGA 625 plakalı otomobil ile H.K. idaresindeki 63 PU 076 plakalı otomobil, merkez Haliliye ilçesinin Ahmet Yesevi Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

    5 KİŞİ YARALANDI

    Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan 2 kadın ve 1 çocuk yaralandı.

    Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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