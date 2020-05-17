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- Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
- AA
- 17.05.2020 - 23:31
M.C'nin kullandığı 34 BGA 625 plakalı otomobil ile H.K. idaresindeki 63 PU 076 plakalı otomobil, merkez Haliliye ilçesinin Ahmet Yesevi Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan 2 kadın ve 1 çocuk yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı.