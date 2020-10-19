Şanlıurfa’da iş makineleri yakıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Devlet Su İşleri'ne yol çalışması yapan firmaya ait iki ekskavatör kepçe kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Karpuzcu kırsal mahallesinde meydana gelen olayda, DSİ tarafından toplulaştırma çalışması yapan firmaya ait şantiyede Volvo ve Doosan markalı 2 ekskavatör kepçe gece geç saatlerde henüz kimliği belirlenmeyen kişi veya kişiler tarafından ateşe verildi.

Kepçelerin yakıldığını gören mahalle sakinleri, yangını şantiye görevlileri ve itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yanan ekskavatörlere müdahale etti.

"AMACIMIZ HİZMET"

Yangın sonucunda her iki kepçe kullanılamaz hale geldi. Kepçe sahibi Mehmet Çatal, amaçlarının hizmet olduğunu, kimseyle herhangi bir husumet yaşamadıklarını belirterek, ”Gece saat bir buçuk sıralarında bana bir telefon geldi, iş makinelerimizin yakıldığı ile ilgili. Bizde itfaiyeye ve jandarmaya haber verdik. Biz Devlet Su İşleri tarafından kırsal mahallede yol çalışması yapıyorduk. Bizler daha güzel bir hizmet sunmaya çalışırken, bizim makinelerimiz yakılıyor. 2 tane Ekskavatör kepçemiz yandı ve değerleri de yaklaşık 1 milyon. Makinelerimiz ne diye ve kimler tarafından yakıldı bilemiyoruz. Şu anda büyük bir mağduriyet yaşıyoruz, bu mağduriyetimizin giderilmesi konusunda devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz.” dedi.

Jandarma olay sonrasında çevrede güvenlik önlemleri alırken, kundaklamayı gerçekleştiren, kişi veya kişilerin tespiti için çalışma başlattı.