Şanlıurfa'da işletmelere denetim: 1 milyon 180 bin 918 TL'lik ceza kesildi

Şanlıurfa merkezde ve ilçelerde, başta zincir marketler, kırtasiyeler ve okul kantinleri olmak üzere perakende ürün satışı yapılan işletmelerde yapılan denetimlerde, özellikle öğrenciler tarafından yoğun olarak kullanılan kırtasiye malzemeleri ve okul kıyafetleri tek tek incelendi.

154 İŞLETMEYE 1,1 MİLYON TL’DEN FAZLA CEZA

31 Ağustos-26 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 2006 işletme ve 42 bin 767 ürün kontrol edildi. Yapılan incelemelerde aykırılık tespit edilen 154 işletmeye, 373 ürün üzerinden toplam 1 milyon 180 bin 918 TL idari para cezası uygulandı.

Ekipler ayrıca haksız fiyat artışı tespit edilen ürünlerle ilgili tutanak düzenleyerek, gerekli işlemlerin yapılması için dosyaları Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderdi.

Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, fahiş fiyat artışlarıyla haksız kazanç elde edilmesinin önlenmesi amacıyla piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.