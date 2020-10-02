Şanlıurfa’da, kaçak elektrik denetiminde çıkan kavga sırasında ateşlenen tüfekten çıkan saçmalarla 1 asker hafif yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kaçak elektrik kullanımına yönelik denetim yapan Dicle Elektrik Dağıtış A.Ş. ekipleri, kırsal bir mahallede abonesiz trafo kurulduğunu belirledi.

Jandarma ekipleri ile bölgeye giderek enerjiyi kesmek isteyen görevliler ile trafoyu kuran kişiler arasında tartışma çıktı.

POMPALI TÜFEKTEN ÇIKAN SAÇMALAR ASKERİ YARALADI

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında jandarma ekipleri havaya uyarı ateşi açarken, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen pompalı tüfekten çıkan saçmalar bir askere isabet etti.

Hafif yaralanan asker, çağırılan sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Arbedenin ardından ismi öğrenilemeyen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa’da kaçak elektrik denetiminde 1 asker yaralandı ViDEO













