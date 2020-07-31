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    Şanlıurfa’da kaçan kurbanlıklar zor anlar yaşattı

    Kesilmek istenirken sahibinin elinden kaçan 2 inek, belediye görevlileri tarafından uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilerek yakalandı.
    • DHA
    • 31.07.2020 - 11:52
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    Şanlıurfa’da kaçan kurbanlıklar zor anlar yaşattı

    Şanlıurfa’da Kurban Bayramı'nın ilk günü özellikle büyükbaş kurbanlıklar, kesim yerine götürülürken sahiplerine zor anlar yaşattı.

    Sabah saatlerinde Karşıyaka ve Sancaktar Mahalleleri'nde iki inek, kesime götürülürken sahiplerinin elinden kaçtı.

    İĞNE İLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

    Kilometrelerce kaçan ve sahipleri tarafından yakalanamayan inekler, ihbarla gelen belediye ekipleri tarafından uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilerek yakalandı.

    İnekler daha sonra kamyonetlerle götürüldükleri alanlarda kesildi.

    Şanlıurfa’da kaçan kurbanlıklar zor anlar yaşattı #1

    Şanlıurfa’da kaçan kurbanlıklar zor anlar yaşattı #2

    Şanlıurfa’da kaçan kurbanlıklar zor anlar yaşattı #3

    Şanlıurfa’da kaçan kurbanlıklar zor anlar yaşattı #4

    Şanlıurfa’da kaçan kurbanlıklar zor anlar yaşattı #5

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