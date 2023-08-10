Şanlıurfa'da katliam gibi kaza: 3 ölü, 7 yaralı
İHA

Şanlıurfa'da gece geç saatlerde Siverek-Diyarbakır kara yolu 15’inci kilometresinde, 2 hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

yaptıkları araçta bulunan yaralıların yardımına giden diğer aracın yolcularının arasına Diyarbakır yönünden gelen minibüs daldı.

3 kişi öldü

Meydana gelen kazada 2 kişi olay yerinde, 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'da katliam gibi kaza: 3 ölü, 7 yaralı

Yaralılar tedavi altında

Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay yerinde hayatını kaybedenler cumhuriyet savcılığı incelemesinden sonra Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Siverek-Diyarbakır kara yolu yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı. Olay yerinde araçların çekilmesi sonrası, trafik akışı kontrollü olarak tekrardan başladı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.