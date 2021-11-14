Şanlıurfa'da kaza yapan araçlar tarlaya uçtu
Suruç ilçesinde, 3 aracın çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Yaşanan olay sonrası mısır tarlasına uçan iki araç çekicinin yardımıyla çıkarıldı ve kazayla ilgili de soruşturma açıldı.
- İHA
- 14.11.2021 - 07:02
- Güncelleme : 14.11.2021 - 07:03
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde zincirleme kaza gerçekleşti.
Toplam 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, çarpışmanın etkisiyle 2 araç yolun kenarındaki mısır tarlasına uçtu.
ÇEKİCİ İLE TARLADAKİ ARAÇLAR ÇIKARILDI
Kazayı görenler araçlardaki erin yardımına koştu. Bir aracın ters döndüğü kazada şans eseri yaralanan olmazken olay yerine gelen çekici yardımıyla tarladaki araçlar çıkartıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.