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    Şanlıurfa'da kaza yapan araçlar tarlaya uçtu

    Suruç ilçesinde, 3 aracın çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Yaşanan olay sonrası mısır tarlasına uçan iki araç çekicinin yardımıyla çıkarıldı ve kazayla ilgili de soruşturma açıldı.
    • İHA
    • 14.11.2021 - 07:02
    • Güncelleme : 14.11.2021 - 07:03
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    Şanlıurfa'da kaza yapan araçlar tarlaya uçtu

    Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde zincirleme kaza gerçekleşti.

    Toplam 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, çarpışmanın etkisiyle 2 araç yolun kenarındaki mısır tarlasına uçtu.

    ÇEKİCİ İLE TARLADAKİ ARAÇLAR ÇIKARILDI

    Kazayı görenler araçlardaki erin yardımına koştu. Bir aracın ters döndüğü kazada şans eseri yaralanan olmazken olay yerine gelen çekici yardımıyla tarladaki araçlar çıkartıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa da kaza yapan araçlar tarlaya uçtu #1

    Şanlıurfa da kaza yapan araçlar tarlaya uçtu #2

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