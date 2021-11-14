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Şanlıurfa'da kaza yapan araçlar tarlaya uçtu

Şanlıurfa'da kaza yapan araçlar tarlaya uçtu

Suruç ilçesinde, 3 aracın çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Yaşanan olay sonrası mısır tarlasına uçan iki araç çekicinin yardımıyla çıkarıldı ve kazayla ilgili de soruşturma açıldı.