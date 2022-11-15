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    Şanlıurfa'da kaza yapan otomobil ters döndü: 2 yaralı

    Şanlıurfa'da takla atarak ters dönen otomobilde sıkışan 2 kişi, sağlık ve itfaiye ekiplerince güçlükle kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.
    • 15.11.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 17:17
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    Şanlıurfa'da kaza yapan otomobil ters döndü: 2 yaralı

    Öğle saatlerinde Şanlıurfa GAP Bulvarı'nda meydana gelen olayda, kent merkezine giden 35 yaşındaki Zeliha Yılan’ın kullandığı 34 VA 972 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp, ters döndü.

    Sıkışan 2 kadın güçlükle çıkarıldı

    Kazayı gören çevredekiler, araç içinde sıkışanları kurtarmak için seferber oldu. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 2 kadını yaralı olarak güçlükle çıkardı.

    Yaralılar, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Ulaşıma tek taraflı kapanan yol ise otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

    DHA'nın haberine göre, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Şanlıurfa da kaza yapan otomobil ters döndü: 2 yaralı #1

    Şanlıurfa da kaza yapan otomobil ters döndü: 2 yaralı #2

    Şanlıurfa da kaza yapan otomobil ters döndü: 2 yaralı #3

    Şanlıurfa da kaza yapan otomobil ters döndü: 2 yaralı #4

    Şanlıurfa da kaza yapan otomobil ters döndü: 2 yaralı #5


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