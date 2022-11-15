Şanlıurfa'da kaza yapan otomobil ters döndü: 2 yaralı
Şanlıurfa'da takla atarak ters dönen otomobilde sıkışan 2 kişi, sağlık ve itfaiye ekiplerince güçlükle kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.
- 15.11.2022 - 17:14
- Güncelleme : 15.11.2022 - 17:17
Öğle saatlerinde Şanlıurfa GAP Bulvarı'nda meydana gelen olayda, kent merkezine giden 35 yaşındaki Zeliha Yılan’ın kullandığı 34 VA 972 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp, ters döndü.
Sıkışan 2 kadın güçlükle çıkarıldı
Kazayı gören çevredekiler, araç içinde sıkışanları kurtarmak için seferber oldu. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 2 kadını yaralı olarak güçlükle çıkardı.
Yaralılar, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Ulaşıma tek taraflı kapanan yol ise otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.
DHA'nın haberine göre, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.