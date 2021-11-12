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    Şanlıurfa'da kontrolden çıkan tır şarampole devrildi

    Suruç ilçesinde tır sürücüsü hakimiyeti kaybetmesi sonucunda şarampole devrildi. Gerçekleşen kaza sonrası şoförün durumunun iyi olduğu belirtirken, kazayla ilgili de soruşturma açıldığı bildirildi.
    • İHA
    • 12.11.2021 - 01:05
    • Güncelleme : 12.11.2021 - 01:11
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    Şanlıurfa'da kontrolden çıkan tır şarampole devrildi

    Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde meydana gelen kazada şöfor ölümden döndü.

    Aligör kırsal Mahallesi yakınlarında Mehmet K.’nin kullandığı 72 AAF 162 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'na bir kaç metre kala şarampole devrildi.

    Şanlıurfa da kontrolden çıkan tır şarampole devrildi #1

    ETRAF TOZ BULUTA KAPLANDI

    Kazadan saniyeler sonra çekilen görüntülerde etrafı toz bulutunun kapladığı görüldü. Kazayı görenler sürücünün yardımına koştu.

    Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücünün yara almadığı belirlendi. Hemen yanı başlarında meydana gelen kaza bölgesine giden polis ekipleri çevrede önlem aldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa'da kontrolden çıkan tır şarampole devrildi VİDEO

    Şanlıurfa da kontrolden çıkan tır şarampole devrildi #2

    Şanlıurfa da kontrolden çıkan tır şarampole devrildi #3

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