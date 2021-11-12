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Şanlıurfa'da kontrolden çıkan tır şarampole devrildi

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan tır şarampole devrildi

Suruç ilçesinde tır sürücüsü hakimiyeti kaybetmesi sonucunda şarampole devrildi. Gerçekleşen kaza sonrası şoförün durumunun iyi olduğu belirtirken, kazayla ilgili de soruşturma açıldığı bildirildi.