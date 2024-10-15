Şanlıurfa'da kuyumcu 400 gram altın çalan kadınları sopayla kovaladı

İHA

Akılalmaz olayın adresi Şanlıurfa.

7 Ekim tarihinde Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana gelen olayda çarşaflı 4 kadın, dükkana girip yüzük almak istediklerini söyledi.

Kuyumcu, tezgahtaki yüzükleri gösterirken, kadınların dikkatini dağıtmaya çalıştığını fark edip şüphelendi.

SOPAYLA KOVALADI

Diğer iş yeri çalışanı, tezgahtan bir sopa çıkarıp kadınların üzerine yürüyüp, dükkandan çıkmalarını istedi.

KADINLAR 400 GRAM ALTINLA BİRLİKTE GİTTİ

Yaşananlar sırasında kadınlardan biri el çabukluğuyla tezgahta duran, içinde 400 gram altın olan poşeti aldı. Kadınlar ayrıldıktan sonra altın poşetinin yerinde olmadığını fark eden kuyumcu, polise ihbarda bulundu.

İhbarın ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.