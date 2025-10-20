Abone ol: Google News

Şanlıurfa'da lokanta yangının iş yeri küle döndü

Şanlıurfa'da bir lokantada yangın çıktı. Yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 20.10.2025 05:37
Şanlıurfa'da lokanta yangının iş yeri küle döndü
  • Şanlıurfa'da bir lokantada çıkan yangında iş yeri tamamen kullanılmaz hale geldi.
  • Yangın bitişikteki iki dükkana da sıçradı, ancak ölü veya yaralı olmadı.
  • İtfaiye ekipleri yangını bir saatte kontrol altına aldı; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi Meydan Mahallesi Merkez Caddesi'nde bulunan semt pazarı içindeki bir lokantada yangın çıktı.

İŞ YERİNİ KÜLE ÇEVİRDİ: MADDİ HASAR BÜYÜK

Elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangında, alevler kısa sürede tüm iş yerini sararken, iş yeri tamamen kullanılmaz hale geldi.

Yangın, bitişikteki iki dükkana da sıçrayarak camların kırılmasına neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.

Ölü ve yaralının olmadığı iş yeri yangınında, maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme çalışması başlattı.

İç Haber Haberleri