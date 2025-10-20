Şanlıurfa'da lokanta yangının iş yeri küle döndü

- Şanlıurfa'da bir lokantada çıkan yangında iş yeri tamamen kullanılmaz hale geldi.
- Yangın bitişikteki iki dükkana da sıçradı, ancak ölü veya yaralı olmadı.
- İtfaiye ekipleri yangını bir saatte kontrol altına aldı; olayla ilgili inceleme başlatıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi Meydan Mahallesi Merkez Caddesi'nde bulunan semt pazarı içindeki bir lokantada yangın çıktı.
İŞ YERİNİ KÜLE ÇEVİRDİ: MADDİ HASAR BÜYÜK
Elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangında, alevler kısa sürede tüm iş yerini sararken, iş yeri tamamen kullanılmaz hale geldi.
Yangın, bitişikteki iki dükkana da sıçrayarak camların kırılmasına neden oldu.
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.
Ölü ve yaralının olmadığı iş yeri yangınında, maddi hasar oluştu.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme çalışması başlattı.