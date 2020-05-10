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Şanlıurfa'da maske üreten 70 işçi karantinaya alındı

Şanlıurfa'da maske üreten 70 işçi karantinaya alındı

Siverek ilçesinde maske üretimi yapılan bir fabrikanın çalışanında korona virüsü tespit edilmesi üzerine işçiler öğrenci yurtlarında yerleştirildi.