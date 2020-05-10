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    Şanlıurfa'da maske üreten 70 işçi karantinaya alındı

    Siverek ilçesinde maske üretimi yapılan bir fabrikanın çalışanında korona virüsü tespit edilmesi üzerine işçiler öğrenci yurtlarında yerleştirildi.
    • İHA
    • 10.05.2020 - 21:48
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    Şanlıurfa'da maske üreten 70 işçi karantinaya alındı

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde maske üretimi yapılan bir tekstil fabrikası çalışanında korona virüs testi pozitif çıktı.

    70 kişinin çalıştığı ve 45 gündür maske üretimi yapıldığı öğrenilen fabrika jandarma ekiplerince kapatılarak karantinaya alındı.

    İŞÇİLER ÖĞRENCİ YURTLARINA YERLEŞTİRİLDİ

    Fabrikada çalışan 70 kişi de ekiplerce evlerinden alınarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarına götürülerek karantinaya alındı.

    Korona virüsü çıkan fabrikada üretilen maskelerin nereye gönderildiği ile ilgili çalışma başlatıldığı belirtildi.

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