Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İHA
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Koruklu Mahallesi mevkisinde, henüz sürücüleri belirlenemeyen 63 AGV 850 plakalı otomobille karşı yönden gelen 63 ABR 606 plakalı minibüs çarpıştı.
KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hüseyin Y.'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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