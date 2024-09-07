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Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı Şanlıurfa'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Kaza sonucunda hayatını kaybeden kişi olay yerinde belirlendi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.