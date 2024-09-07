Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
İHA

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Koruklu Mahallesi mevkisinde, henüz sürücüleri belirlenemeyen 63 AGV 850 plakalı otomobille karşı yönden gelen 63 ABR 606 plakalı minibüs çarpıştı.

KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ

İhbar üzerine yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hüseyin Y.'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)