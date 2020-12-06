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    Şanlıurfa’da, mısır tarlasında alevlerin arasında kalan çocuk öldü

    Viranşehir ilçesinde mısır tarlasında çıkan yangında alevlerin arasında kalan 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 06.12.2020 - 14:30
    • Güncelleme : 06.12.2020 - 20:00
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    Şanlıurfa’da, mısır tarlasında alevlerin arasında kalan çocuk öldü

    Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Elgün Mahallesi’nde, Yeten ailesi, çocuklarıyla birlikte tarlaya mısır toplamaya gitti.

    İddiaya göre, çocukların mısır pişirmek için yaktığı ateş, kısa sürede etrafa yayıldı.

    ALEVLERİN ARASINDA KALDI

    Bu sırada tarlada bulunan Ahmet Umut Yeten isimli bebek de alevlerin arasında kaldı.

    Çevredekiler tarafından kurtarılan Ahmet’in vücudunda, ağır yanıklar oluştu.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Ahmet Umut Yeten, yakınları tarafından götürüldüğü Viranşehir Devlet Hastanesi’nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    Şanlıurfa’da, mısır tarlasında alevlerin arasında kalan çocuk öldü #1

    Şanlıurfa’da, mısır tarlasında alevlerin arasında kalan çocuk öldü #2

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