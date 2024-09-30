Şanlıurfa'da motosiklet 5 metrelik çukura düştü: 2 yaralı Şanlıurfa'da parktaki yürüyüş yolunda ilerleyen motosikletin yaklaşık 5 metrelik çukura düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Çukurdaki yaralıları olay yerine giden itfaiye ve sağlık ekipleri halat bağlayarak çıkarttı.

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İHA

Şanlıurfa'da gece saat 20.30 sıralarında Haliliye ilçesindeki GAP Vadisi 3. Etap Parkı'nda yabancı uyruklu 2 şahsın üzerinde olduğu motosiklet, parkın içerisindeki yürüyüş yolu üzerinde kazılan ve çevresine herhangi bir uyarı konulmayan yaklaşık 5 metrelik çukura düştü.

İTFAİYE EKİPLERİ 5 METRELİK ÇUKURDAN KURTARDI

Motosikletlilerin düştüğünü görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, çukura merdiven uzattı.

Çukura inen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Sedyeye bağlanan yaralılar, ekipler tarafından çekilerek yukarı çıkarıldı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Ambulanslara alınan yaralılar, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, çukurun neden kazıldığı ise henüz öğrenilemedi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)