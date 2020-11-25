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    Şanlıurfa'da öğretmenevinde yangın paniği

    Öğretmenevi'nin 4'üncü katındaki odada klimanın kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Binadakiler tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
    • DHA
    • 25.11.2020 - 21:41
    • Güncelleme : 25.11.2020 - 21:43
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    Şanlıurfa'da öğretmenevinde yangın paniği

     

    Şanlıurfa'nın Hamidiye Mahallesi'ndeki öğretmenevinin 4'üncü katındaki odada klimanın kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

    Binadan yükselen alev ve dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    50 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

    Öğretmenevinde bulunan yaklaşık 50 kişi kısa sürede tahliye edildi.

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

    Yangın sırasında içeride bulunan bazı müşteriler, dumandan etkilendi.

    Olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarda tedavi olan vatandaşlar, uzun süre öğretmenevi bahçesinde beklemek zorunda kaldı.

    İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında oda kullanılamaz hale geldi.

    Şanlıurfa Öğretmenevi'nde çıkan yangın söndürüldü VİDEO

    Şanlıurfa da öğretmenevinde yangın paniği #1

    Şanlıurfa da öğretmenevinde yangın paniği #2

    Şanlıurfa da öğretmenevinde yangın paniği #3

    Şanlıurfa da öğretmenevinde yangın paniği #4

    Şanlıurfa da öğretmenevinde yangın paniği #5

    Şanlıurfa da öğretmenevinde yangın paniği #6

    Şanlıurfa da öğretmenevinde yangın paniği #7

    Şanlıurfa da öğretmenevinde yangın paniği #8

    Şanlıurfa da öğretmenevinde yangın paniği #9

    Şanlıurfa da öğretmenevinde yangın paniği #10

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