Şanlıurfa'da önüne çıkan tüm motosikletleri çalan hırsız yakayı ele verdi Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde önüne çıkan bütün motosikletleri çalan zanlı, polisin 100 kamera kaydını izlemesinin ardından tespit edilerek yakalandı.

İHA

Şanlıurfa'daki tüm motosikletleri çalan şahıs kameralarla tespit edildi..

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde gerçekleşen 7 motosiklet hırsızlığının zanlılarını yakalamak için geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirdi.

Yaklaşık 100 kamera incelendi

Motosiklet sahiplerini canından bezdiren kişi ya ya kişileri belirlemek için yaklaşık 100 kamera kaydı incelendi. Kayıtları izleyen polis ekipleri, zanlının 32 yaşındaki A.K. olduğunu belirledi.

Operasyonla yakalandı

Operasyonla yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan 7 motosiklete de ulaşan ekipler, işlemlerin ardından sahiplerine teslim etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.