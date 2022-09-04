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    Şanlıurfa'da operasyon yapan polislere çay getirdi

    Şanlıurfa’da elindeki silahla etrafa rastgele ateş açıp kaçan zanlı, saklandığı evinde özel harekat polisi tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2022 - 14:17
    • Güncelleme : 04.09.2022 - 15:03
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    Şanlıurfa'da operasyon yapan polislere çay getirdi

    Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Onikiler Mahallesinde yaşanan olayda, Mehmet K. isimli şahıs, devriye görevi yapan polis aracını görünce kaçmaya başladı.

    Polisin kovaladığı şahıs, etrafa rastgele ateş açıp bir binanın en üst katındaki evine girerek kapıyı kilitledi.

    Yaralananın olmadığı olayda bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi, ambulans ve itfaiye sevk edildi.

    Gözaltına alındı

    Binaya giren özel harekat polisleri, kapıyı açtıktan sonra zanlıyı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı araca bindirilerek emniyete götürüldü.

    Şanlıurfa da operasyon yapan polislere çay getirdi #1

    İHA'nın haberine göre; mahallede yaşayan bir vatandaş, zanlıyı yakalamak için operasyona hazırlanan ve çevre güvenliği alan polislere çay servisi yaptı.

    Evde hazırladığı çayı getiren İbrahim Bulut, sokaktaki polisler ile ambulans ve itfaiye personeline dağıttı.

    Şanlıurfa'da operasyon yapan polislere çay getirdi VİDEO

    "Devletimizi koruyan adamlara canımız fedadır"

    Polise canlarının feda olduğunu söyleyen İbrahim Bulut, "Arkadaşlara çay ikram ediyorum. Bizim namusumuzu bekleyen, vatanımızı, devletimizi koruyan adamlara canımız fedadır." diye konuştu.

    Şanlıurfa da operasyon yapan polislere çay getirdi #2

    Şanlıurfa da operasyon yapan polislere çay getirdi #3

    Şanlıurfa da operasyon yapan polislere çay getirdi #4

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