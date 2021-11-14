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    Şanlıurfa'da otomobil karşı şeride uçtu: 2 yaralı

    Karaköprü ilçesinde kontrolünü kaybeden otomobil karşı şeride uçtu. Gerçekleşen kaza sonucunda iki kişi yaralandı. Olayla ilgili de soruşturma açıldı.
    • İHA
    • 14.11.2021 - 23:52
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    Şanlıurfa'da otomobil karşı şeride uçtu: 2 yaralı

    Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

    Kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde meydana geldi.

    OTOMOBİL KARŞI ŞERİDE UÇTU

    Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, merkeze doğru seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride uçtu.

    Ağır yaralanan araçtaki 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa da otomobil karşı şeride uçtu: 2 yaralı #1

    Şanlıurfa da otomobil karşı şeride uçtu: 2 yaralı #2

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