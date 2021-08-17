Şanlıurfa'da otomobil şarampole uçtu

Suruç ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü şarampole düştü. Kazada ölen olmazken, olayla ilgili soruşturma açıldı.

Şanlıurfa Suruç ilçesinde kaza meydana geldi.

Kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 40’ıncı kilometresi Suruç İlçesi yakınlarında yaşandı.

Şanlıurfa’dan Gaziantep istikametine giden Kerim D.’nin kullandığı otomobilin önüne aniden bir köpek çıktı.

Sürücü köpeğe çarpmamak için manevra yapınca otomobilin kontrolünü kaybedip şarampole uçtu.

ARAÇTAN TOPLAM 8 KİŞİ ÇIKARILDI

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, otomobildeki 5’i yetişkin, 3’ü de çocuk toplam 8 kişiyi çıkarttı.

Sağlık ekiplerinin kontrol ettiği şahısların yaralı olmadıkları belirlendi.

Otomobil şarampolden çıkartılıp çekici yardımıyla kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



