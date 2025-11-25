Abone ol: Google News

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaşlı adam can verdi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Yayınlama Tarihi: 25.11.2025 05:59
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaşlı adam can verdi
  • Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Abdullah Ü.'nün kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Şehmus Akdağ'a çarptı.
  • Ağır yaralanan Akdağ, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
  • Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da Siverek ilçesinde Abdullah Ü. yönetimindeki 63 AHK 057 plakalı otomobil, Bediüzzaman Said Nursi Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan Şehmus Akdağ’a (68) çarptı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Akdağ, ambulansla kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

