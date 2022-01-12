Şanlıurfa'da otomobilin yakıt deposundan 16,5 kilo esrar çıktı
Şanlıurfa'da sürücüsü dur ihtarına uymayınca polisin takibiyle durdurulan otomobilin yakıt deposunda 16 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 12.01.2022 - 17:17
- Güncelleme : 12.01.2022 - 17:36
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine otomobili durdurmak istedi. İçinde 2 kişinin daha bulunduğu otomobilin sürücüsü, 'dur' ihtarına uymayıp, hızını artırarak kaçtı.
KAÇAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Polis ekiplerinin takibe aldığı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep yolunda durduruldu, içindeki 3 şüpheli ise gözaltına alındı.
YAKIT DEPOSUNDAN 16,5 KİLO ESRAR ÇIKTI
Araçta yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenen 16 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorgusuna başlandı.
Şanlıurfa'da otomobilin yakıt deposundan 16,5 kilo esrar çıktı VİDEO