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    Şanlıurfa'da otomobilin yakıt deposundan 16,5 kilo esrar çıktı

    Şanlıurfa'da sürücüsü dur ihtarına uymayınca polisin takibiyle durdurulan otomobilin yakıt deposunda 16 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 12.01.2022 - 17:17
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 17:36
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    Şanlıurfa'da otomobilin yakıt deposundan 16,5 kilo esrar çıktı

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine otomobili durdurmak istedi. İçinde 2 kişinin daha bulunduğu otomobilin sürücüsü, 'dur' ihtarına uymayıp, hızını artırarak kaçtı.

    KAÇAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Polis ekiplerinin takibe aldığı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep yolunda durduruldu, içindeki 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

    YAKIT DEPOSUNDAN 16,5 KİLO ESRAR ÇIKTI

    Araçta yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenen 16 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorgusuna başlandı.

    Şanlıurfa'da otomobilin yakıt deposundan 16,5 kilo esrar çıktı VİDEO

    Şanlıurfa da otomobilin yakıt deposundan 16,5 kilo esrar çıktı #1


    Şanlıurfa da otomobilin yakıt deposundan 16,5 kilo esrar çıktı #2

    Şanlıurfa da otomobilin yakıt deposundan 16,5 kilo esrar çıktı #3


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