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    Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonunda 3 kişi tutuklandı

    PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 9’u adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3’ü tutuklanırken 6 zanlı ise adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
    • İHA
    • 21.11.2020 - 01:14
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    Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonunda 3 kişi tutuklandı

    Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 10 gün önce PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 9’u adliyeye sevk edildi.

    3 KİŞİ TUTUKLANDI

    Zanlılardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderirken 6 zanlı ise adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Diğer zanlının emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

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