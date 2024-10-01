Şanlıurfa'da plakasını gizleyen sürücüler radardan kaçamadı Şanlıurfa'da otoyoldan geçerken yol üstündeki kantar ölçüm istasyonuna yakalanmamak için aracının plakasını bantla kapatan sürücüler, radara yakalandı.

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İHA

Hız sınırı aştığında yakalanmamak için plakalarını gizleyen sürücüler, radardan kaçamadı..

Son olay Şanlıurfa'da yaşandı..

Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyoldan geçerken yol üstündeki kantar ölçüm istasyonuna, gişe ücretine ve hız ihlalleri uygulamalarına yakalanmamak için plakasının üzerini bantla kapatan sürücüleri radar kontrollü sırasında tespit etti.

37 BİN 153 LİRA CEZA UYGULANDI

Tespit edilen araçlar durdurularak, sürücülerine Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği toplam 37 bin 153 lira para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)