Şanlıurfa'da sağanak, sele neden oldu Şanlıurfa'da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak sebebiyle şehirdeki birçok ilçede hayat olumsuz etkilendi.

İHA

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Cadde ve sokaklar göle döndü

15 Mart tarihinde 17 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından şehirde tekrar etkisini gösteren sağanak sebebiyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.

Halfeti, Bozova, Ceylanpınar ve Suruç ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Ekili tarlalar sular altında kaldı

İlçe kırsallarında bazı ekili tarlaların da su altında kalarak zarar gördüğü görüldü. Şanlıurfa kent merkezinde ise aralıklarla devam eden yağış herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.