Şanlıurfa'da sağanak sonrası hortum oluştu Şanalıurfa'da sağanak yağışın ardından Atatürk Barajı göletlinde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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DHA

Şanlıurfa ve ilçelerinde iki gündür aralıklarla devam eden sağanak yağışlar, bölgedeki yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Akşam saatlerinde Bozova’ya bağlı Kasımkuyu Mahallesi ile Atatürk Baraj göletlinde sağanak yağışın ardından metrelerce yüksekliğindeki dev hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BİR SÜRE SONRA KAYBOLDU

Bölgede şaşkınlık ve tedirginliğe neden olan hortum, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kent merkezinde etkili olan sağanak yağışın ardından bir sitenin istinat duvarının yıkılması da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)