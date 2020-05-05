Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yapan 14 kişi gözaltına alınırken, silah ve mermiler ele geçirildi.

Şanlıurfa'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kent genelinde bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

Jandarma ekiplerince, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yapan 14 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 5 uzun namlulu piyade tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız otomatik av tüfeği, bu silahlara ait 14 şarjör, 100 mermi, 120 av tüfeği fişeği ile 2 buçuk kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.