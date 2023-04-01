Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı Şanlıurfa’da akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İHA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Yoğunca Mahallesi’nde, iki akraba aile arasında tarla meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Tartışma kısa sürede büyüyerek silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada Eyyüp Sebik vücudunun değişik yerlerine isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybederken, olayda 5 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma olaya müdahale ederken sağlık ekipleri yaralanan 5 kişiyi ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

Olay yerinde hayatını kaybeden Sebik'in cenazesi, Cumhuriyet Başsavcılığı incelemesi sonrası Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma Kırsal Mahalle’de ve Hastane civarında geniş güvenlik önlemleri alırken, olayda yaralanan Ali S.’nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.