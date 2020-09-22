Silahlı kişilerce kaçırılan Suriyeli kızın yakınları, kızın kaçırıldığı aracı çarparak durdurdu. İki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti.

Şanlıurfa’da, Bahçelievler Mahallesi Cengiz Topel Caddesinde ailesi tarafından evlenmesine izin verilmeyen ismi öğrenilemeyen Suriyeli genç kız, alışverişe çıktığı sırada sevdiği genç ile arkadaşları tarafından silah zoruyla kaçırıldı.

Genç kızın kaçırıldığını görenler, durumu polise bildirdi.

Şanlıurfa’da silahlı kız kaçırma kavgası VİDEO

KIZIN AKRABALARI ÇARPARAK DURDURDU

Bu sırada genç kızın kaçırıldığını fark eden yakını olan 3 Suriyeli genç, araçlarıyla otomobilin peşine düştü.

Kovalamaca sırasında Suriyeliler kullandıkları otomobil ile Sırrın Mahallesi'nde genç kızın kaçırıldığı otomobili çarparak durdurdu.

İKİ GRUP ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Kazanın ardından otomobilden inen silahlı kişiler ile kızın yakınları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Cep telefonuna yansıyan tartışmanın ardından gelen polisler olaya müdahale ederek kaçırılan kızı kurtarıp, şüphelileri gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.































