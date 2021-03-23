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    Şanlıurfa'da sulama borusundan uzun namlulu silahlar çıktı

    Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, sulama borusunun içerisine gizlenmiş 4 uzun namlulu tüfek ele geçirildi.
    • AA
    • 23.03.2021 - 09:55
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 10:12
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    Şanlıurfa'da sulama borusundan uzun namlulu silahlar çıktı

    Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında takibe aldığı silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

    ÇUVALA SARILI BULUNDU

    Şüpheli M.A'nın kırsal mahalledeki evinde ve tarlasında arama yapan ekipler, tarlada sulama amaçlı kullanılan bir borunun içerisinde çuvala sarılı vaziyette 4 uzun namlulu tüfek ve bu silahlara ait 4 şarjör ile 9 mermi ele geçirdi.

    Olayla ilgili gözaltına alınan M.A., sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

    Şanlıurfa da sulama borusundan uzun namlulu silahlar çıktı #1

    Şanlıurfa da sulama borusundan uzun namlulu silahlar çıktı #2

    silah

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