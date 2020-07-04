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    Şanlıurfa'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

    Akçakale'de, tüfekle vurularak öldürüldükten sonra sulama kanalına atılmış erkek cesedi bulundu. Cesedin İsmail Erdemir'e ait olduğu belirlendi.
    • DHA
    • 04.07.2020 - 18:54
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    Şanlıurfa'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu #1

     

    Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Dorumali Mahallesi'nde, sulama kanalında hareketsiz yatan bir kişi olduğunu görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

    JANDARMA ÇALIŞMA BAŞLATTI

    Jandarmanın yaptığı incelemede ise cesedin İsmail Erdemir'e ait olduğu ve Erdemir'in tüfekle vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

    Erdemir'in cansız bedeni incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
    Jandarma ekipleri Erdemir'in öldüren kişi ya da kişileri tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı.

    Şanlıurfa'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu #2

    Şanlıurfa'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu #3

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