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    Şanlıurfa'da Suriye’ye kaçmaya çalışan terörist, otogarda yakalandı

    Yasa dışı yollarla gittiği İzmir'de farklı kimlikle gizlenemediği için Suriye'ye geri kaçmak isteyen PKK'lı terörist, yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 10.04.2022 - 20:59
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    Şanlıurfa'da Suriye’ye kaçmaya çalışan terörist, otogarda yakalandı

    Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollarla gittiği İzmir’de farklı kimlikle gizlenemeyen 26 yaşındaki PKK/YPG terör örgütü üyesi G.E.’nin Suriye’ye geri kaçmak için Şanlıurfa’ya gelmek için yola çıktığı bilgisini aldı.

    Suriye'ye kaçacaktı, yakalandı

    Takibe alınan terörist, otobüsle geldiği Şanlıurfa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yakalandı. Gözaltına alınan terörist jandarma karakoluna götürüldü.

    Farklı kimliklerle kendini gizleyemediği ortaya çıktı

    Yapılan araştırmada zanlının PKK/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği ve yasa dışı yollarla Türkiye’ye gelerek farklı kimlikle kendini gizlemek istediği, bunu başaramayınca Suriye’ye geri kaçmaya çalıştığı belirlendi.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Şanlıurfa da Suriye’ye kaçmaya çalışan terörist, otogarda yakalandı #1


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