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    Şanlıurfa'da tavuk yüklü otomobil, hafif ticari araçla çapıştı: 4 yaralı

    Tavuk yüklü pikapın, hafif ticari araçla çarpışması sonucu gerçekleşen kaza sonucunda, 4 kişi yaralanırken, çok sayıda tavuğun da öldüğü belirtildi.
    • İHA
    • 09.12.2021 - 00:56
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 01:03
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    Şanlıurfa'da tavuk yüklü otomobil, hafif ticari araçla çapıştı: 4 yaralı

    Şanlıurfa'nın Suruç - Birecik karayolunda feci bir kaza meydana geldi.

    Sürücüleri belirlenemeyen 16 LD 479 plakalı tavuk yüklü pikap ile 27 ABJ 261 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

    TAVUKLAR TELEF OLDU

    Kazada hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yararlar ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, çarpmanın etkisiyle yola savrulan çok sayıda tavuk ise telef oldu.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa'da tavuk yüklü otomobil, hafif ticari araçla çapıştı: 4 yaralı VİDEO

    Şanlıurfa da tavuk yüklü otomobil, hafif ticari araçla çapıştı: 4 yaralı #1

    Şanlıurfa da tavuk yüklü otomobil, hafif ticari araçla çapıştı: 4 yaralı #2

    Şanlıurfa da tavuk yüklü otomobil, hafif ticari araçla çapıştı: 4 yaralı #3

    Şanlıurfa da tavuk yüklü otomobil, hafif ticari araçla çapıştı: 4 yaralı #4

    Şanlıurfa da tavuk yüklü otomobil, hafif ticari araçla çapıştı: 4 yaralı #5

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