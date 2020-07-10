Şanlıurfa'da tedbirler kapsamında 56 eve karantina

Kent merkezi ve ilçelerdeki 56 ev koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Şanlıurfa'da birçok eve karantina uygulaması getirilmişti.

56 EVE 14 GÜNLÜK KARANTİNA UYGULAMASI

Bu kez de kent merkezi ve ilçelerde oturan bazı kişilerin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonucu, İl Hıfzıssıhha Kurulu, vakaların görüldüğü kent merkezi ve ilçelerdeki 56 evde, 14 günlük karantina uygulanmasına karar verdi.

Kararın ardından evler, güvenlik güçlerince giriş ve çıkışlara kapatıldı.



